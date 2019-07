MOLFETTA. UNDICESIMA EDIZIONE DELL'“ANGELO DAY”

Molfetta. L'associazione musicale “Angelo Ribera” propone alla città di Molfetta l'11° Angelo Day - in ricordo di un grande musicista molfettese scomparso - che si terrà l' 11 agosto 2019 Presso l'anfiteatro di ponente a Molfetta con ingresso libero. L'inizio della serata è previsto per le 20.30 ed e' inserita nel programma dell'estate molfettese.

L'evento ospiterà la finale di Miss Puglia Ragazza del Sud - Un volto per lo spettacolo. Allieterà la serata musicale il gruppo Ottavo scalo.

Per gli appassionati è divenuto un appuntamento atteso, un momento all’insegna della buona musica che coinvolge cittadini di ogni età nel ricordo di un grande musicista molfettese. L'artista negli anni ha raccolto preziose collaborazioni con i grandi della musica italiana.

Vito e Corrado Ribera, figli di Angelo, rimarcando le doti artistiche del padre, auspicano che non si perda nel tempo l’interesse per la sua attività musicale, che si abbia sempre a mente che l’intento del padre Angelo era principalmente quello di emozionare il suo pubblico con la sua spontaneità e la sua insaziabile voglia di musica.

È proprio quello che l’Angelo Day, ogni anno, con rinnovata passione, vuole raccontare. A​ Molfetta​ gli è stata dedicata una​ Via Angelo Ribera​ si chiama la strada da via Papa Montini a via Mons. Achille Salvucci, inaugurata il 9 luglio 2015.Una qualificata giuria individuerà​ le ragazze che meglio esprimono la mediterraneità. A condurre la serata ci sarà oltre Lucia Catacchio di Radio Idea anche Nico Montrone.