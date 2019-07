MOLFETTA. DIALOGO FRA COMUNE, REGIONE E ASL. NON SI FERMA L'IDEA DI UN GRANDE OSPEDALE DEL NORD BARESE

Molfetta. Il sindaco Tommaso Minervini scrive al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, e al direttore del Dipartimento regionale promozione della salute, Vito Montanaro, e ne ottiene la conferma a dare corso a quanto contenuto nell’accordo sottoscritto a giugno scorso tra Regione e Asl Ba (formalizzata con la delibera Asl Bari n. 1056 del 12 giugno 2019), che prevede, per Molfetta, la realizzazione di un nuovo blocco operatorio adeguato con tre sale; quattro posti letti di Terapia intensiva post operatoria (TIPO); l’integrazione del personale medico e paramedico; quattro posti letto di nefrologia; dieci posti letto di urologia; otto posti letto di cardiologia con relativi posti di monitoraggio; il servizio diurno di pediatria incardinato nella medicina territoriale; dai service di oncologia; diciotto posti letto di ortopedia; trentasei posti letto di medicina generale; sedici posti letto di chirurgia generale.

Con la stessa lettera il sindaco ha chiesto di mettere in atto tutto ciò che è necessario per giungere alla realizzazione dell’ospedale unico del nord barese considerato il fatto che «un vasto territorio a nord di Bari, popolato da 300mila abitanti – sottolinea Minervini – è sprovvisto di un ospedale completo e costringe i pazienti a pellegrinaggi da un reparto all’altro nelle varie strutture parziali. Dopo Barletta e Andria – continua Minervini – abbiamo solo Bari quali grandi ospedali completi. Mentre abbiamo strutture molto parziali o nessuna struttura a Trani, Bisceglie, Corato, Ruvo, Bitonto, Terlizzi, Giovinazzo e Molfetta». E la risposta anche in questo caso non si è fatta attendere.

«Si conferma – precisano il presidente Emiliano e il direttore Montanaro - l’impegno a reperire risorse pubbliche o forme di finanziamento alternative previste dalla vigente normativa in materia, necessarie alla realizzazione di quanto da lei richiesto e che trova la totale condivisione».

I tentativi scomposti di sollecitare paure, alimentare notizie false sono destinati a schiantarsi contro il muro della realtà, dell’impegno di tanti bravi medici, paramedici e personale tutto dell’ospedale che svolgono con passione il loro dovere. La giustizia si fa nelle aule dei tribunali e la giustizia serve a liberare le energie positive.