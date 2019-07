MOLFETTA. ROSA VENTRELLA PRESENTA IL SUO ROMANZO “LA MALALEGNA”

Molfetta. Rosa Ventrella scrittrice racconta il suo nuovo romanzo “La malalegna” Mondadori. L'appuntamento con i lettori è per domani 23 luglio, alle ore 20,00, presso la Galleria Patrioti Molfettesi, nell'ambito del festival Storie Italiane, organizzato dalla Libreria Il Ghigno.

Rosa Ventrella è considerata la nuova voce femminile italiana che ha conquistato gli editori di tutto il mondo. Scrivono di lei: “Con una voce ruvida e di arcana bellezza, Rosa Ventrella scrive un magnifico romanzo corale, in cui protagonista è anche la terra: un lembo di Puglia aspro e profumato, coperto da rovi e fichi d’India”. Interazione letteraria a cura di Stella de Trizio, docente e appassionata lettrice.

L'autrice: Rosa Ventrella è nata a Bari ma vive da più di vent’anni a Cremona con marito e figli. Laureata in Storia contemporanea, insegna Lettere e cura laboratori di scrittura creativa per ragazzi e adulti. Ha tenuto diverse conferenze sulla condizione femminile e scritto su riviste storiche specializzate. Con Newton Compton ha pubblicato Il giardino degli oleandri, Innamorarsi a Parigi e Storia di una famiglia perbene, in corso di traduzione in diciassette Paesi.