MOLFETTA. “L’INTESTINO IN TESTA”: DOMANI AL GSM DI MOLFETTA LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI ANTONIO MOSCHETTA

Molfetta. Domani, venerdì 26 luglio, alle ore 18, al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, in piazza Onda (ingresso Mediaworld), si terrà la presentazione del libro “L’intestino in testa”, ultima opera del professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina all’Università degli Studi di Bari. A dialogare con l’autore sarà Antonio Procacci, giornalista di Telenorba. Sarà un’ottima occasione per ascoltare il famoso scienziato pugliese, esperto di correlazione tra alimentazione e malattie di vario genere, fra cui soprattutto il cancro.

Il prof. Antonio Moschetta è titolare del progetto di ricerca Airc su metabolismo dei tumori e regolazione genetica. E’ autore di importanti scoperte, come quella sull’acido oleico nell’olio extravergine d’oliva che aiuta a prevenire i tumori all’intestino. Dallo scorso anno è impegnato anche in un’importante attività di divulgazione attraverso l’editoria: nel 2018 ha infatti pubblicato il libro “Il tuo metabolismo”, mentre da questo mese è in libreria “L’intestino in testa”, entrambi editi da Mondadori. “Partendo dalla presentazione degli ultimi dati della scienza focalizzati sull’intestino”, spiega Moschetta, “ho pensato di creare un vero vademecum”. Nel libro si parla di numerose tematiche: intolleranze, allergie, sensibilità, celiachia, batteri, virus, ormoni, cibo, digestione, assorbimento, meteorismo, stipsi, diarrea, fino al cancro del colon.

In questo nuovo libro Moschetta aiuta a comprendere la fondamentale attività di questo organo per il corpo umano, quasi pari a quella cerebrale. Capire e favorire la corretta capacità vitale e riproduttiva dell’intestino è il metodo principale per prevenire diverse malattie, anche gravi.

“Ringraziamo il professor Moschetta per aver accolto il nostro invito”, dice Domenico Mele, direttore del centro commerciale. “E’ per noi un onore poterlo ospitare ed è un piacere poter offrire ai nostri utenti un importante momento di divulgazione su un tema così importante per la vita di ognuno di noi”. “La presentazione del libro del prof. Moschetta”, prosegue Antonio Rosiello, vice direttore e responsabile marketing del Gran Shopping Mongolfiera, “rientra in un ampio progetto che intendiamo lanciare a breve, perché crediamo fermamente che un centro commerciale possa rappresentare un ottimo contenitore per promuovere cultura, a più livelli”.