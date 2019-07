MOLFETTA. “ONCE UPON A TIME... IL ETAIT UNE FOIS... STAVE NA VOLTE”: FAVOLE MOLFETTESI IN TRE LINGUE

Molfetta. Proseguono le attività di animazione on site presso l’Info Point di Via Piazza con la rassegna di eventi gratuiti per bambini e adulti a cura del Teatro dei Cipis.

Gli eventi, pensati per far conoscere la nostra città, la sua storia, la cultura e le tradizioni, si inseriscono nel programma di iniziative promosse dall’Info Point del Comune di Molfetta, nell’ambito del potenziamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, sostenuto dalla Regione Puglia, dopo l’avvio dei tour tematici gratuiti alla scoperta del patrimonio storico, artistico ed ecclesiastico della città, che proseguiranno ogni sabato sera fino a fine agosto.

Appuntamento per alle ore 19.30 sulla piazzetta antistante l’Info Point con la performance “Once upon a time... Il etait une fois... Stave na volte...” racconto in tre lingue (inglese, francese e dialetto) di fiabe e favole molfettesi raccolte da Saverio La Sorsa, a cura del Teatro dei Cipis con Daniela Andriani, Alessandra Graziuso, Giulia Petruzzella e Antonella Sallustio. Regia Giulia Petruzzella.

I prossimi appuntamenti, che si terranno sempre il secondo e quarto venerdì dei mesi di agosto e settembre (9-23 agosto, 13-27 settembre), vedranno avvicendarsi nella caratteristica location di Via Piazza artisti e compagnie locali che allieteranno visitatori e turisti con performance teatrali e musicali.

Le storie non stanno mai ferme, corrono, volano fino a quando qualcuno non le acchiappa.