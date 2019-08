MOLFETTA. L'ASSESSORE SARA ALLEGRETTA IN VISITA ALLA FONDAZIONE VALENTE

Molfetta. L'assessore alla cultura del Comune di Molfetta, la professoressa Sara Allegretta, ha visitato, nei giorni scorsi, la sede della Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente, in Via Amente, a Molfetta, e la mostra delle allieve dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Anna Botticini, Rachele Cicerchia, Carolina Corno e Michela Usanza, selezionate da Omar Galliani, artista di fama internazionale con cui la Fondazione ha attivato una importante collaborazione. Una mostra di Galliani è in corso, fino al 9 settembre, presso il Castello Svevo di Bari, fortemente voluta dalla direttrice del Polo museale di Puglia, al dottoressa Mariastella Margozzi.

In occasione della visita dell’assessore Allegretta, il presidente della Fondazione, l’avvocato Rocco Nanna, ha ribadito un concetto espresso da Galliani secondo cui è la differenza che distingue e unisce nell’Accademia di Brera «una resistenza tenace del disegno, della pittura, dell’installazione alla sempre maggiore omologazione dei gusti e del fare artistico che domina la maggior parte della Accademie in Italia e nel mondo».

Galliani, tramite il presidente della Fondazione, l'avv. Rocco Nanna, ha poi donato all’assessore Allegretta un'opera grafica che rappresenta un fiore che resiste al trascorrere del tempo, con un prezioso catalogo. L'assessore si è complimentata col Presidente per il contributo che sta dando alla cultura, all'arte e alla musica a Molfetta.