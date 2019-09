MOLFETTA. PREMIO MUSICALE “ANGELO INGLESE”: CONCERTO E PREMIAZIONE DELLA PARTITURA VINCITRICE

Molfetta. Il consueto appuntamento con il concerto serale di premiazione del vincitore della Seconda Edizione del Concorso Nazionale di Composizione di Musica per banda "Angelo Inglese" Città di Molfetta avverrà sabato 7 settembre e rientra nelle iniziative di festeggiamento della compatrona Maria SS. dei Martiri. Prevista l'esecuzione e premiazione della partitura della marcia militare dal titolo "Libera uscita" di Matteo D'Agostino (1973) da Pescara.

La giuria per questa edizione è composta da Angelo Inglese jr. (Presidente e Direttore Artistico onorario del concorso), dal M° Antonio Tinelli, dal M° Giuseppe Ricotta e dal M° Carlo Pirola.

La partitura vincitrice, così come prevedeva il bando, è stata edita delle Edizioni M. Boario di Torino e sarà proprio l'editore Davide Boario che consegnerà la partitura. Gli esecutori della marcia vincitrice saranno i musicisti dello Storico Gran Concerto Bandistico “Emilio Silvestri” Città di Gravina in Puglia diretto dal M° Giuseppe Basile.

In programma, oltre alla marcia vincitrice, ci saranno "Omaggi agli Inglese" con l'esecuzione di:

"Homenaje a Valencia" di Angelo Inglese sr. (prima versione del 1955, partitura revisionata da Angelo Inglese jr. - Marcia composta per omaggiare la città di Valencia, Venezuela);

"Caliolana" di Giuseppe Inglese (1980).

Presenterà la serata Annalisa Andriani.