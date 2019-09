MOLFETTA. QUESTA SERA “TANGO SOTTO LE STELLE” NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL DUOMO

Molfetta. Questa sera dalle ore 21:00 alle ore 01:00, nell’ambito delle attività marketing del territorio patrocinate dal Comune di Molfetta Assessorato Marketing Territoriale e Commercio – Assessore Antonio Ancona si svolgerà, nel Piazzale Antistante il Duomo di Molfetta, la manifestazione “Tango sotto le stelle” 3a edizione: un appuntamento che si ripete per molti appassionati tangheri provenienti da tutta la Puglia.

Come l’edizione precedente l’organizzazione della “milonga argentina” vede la collaborazione di due Associazioni di Molfetta PASSIONE DANZA di Vito Raffanelli e Giorgia Rossello e il CENTRO CIPS di Maria Giovanna de Biase.

Le magiche note della musica rioplatense si diffonderanno tra la meravigliosa facciata storica del Duomo di Molfetta, simbolo nel mondo della nostra città, e il profumo del mare. Il posizionamento di un tappeto danza consentirà ai ballerini tangheri di ballare nel rispetto del miglior stile salòn delle milonghe di Buenos Aires. E’ innegabile che il valore turistico e commerciale di una manifestazione sia alimentato anche dall’importanza storica ed architettonica della location in cui esso viene organizzato e con il sostegno dell’Assessore Ancona abbiamo voluto dedicare alla città e in quella zona magica del Porto di Molfetta la voglia di socializzare con emozione, passione, eleganza, spontaneità, vivacità e creatività perché crediamo fortemente che coniugare il ballo di coppia con il territorio sia un’idea vincente per creare un connubio tra la bellezza del Duomo, del Porto di Molfetta e il fascino dei balli più sociali, più emozionanti, più comunicativi.

Sarà ancora una volta una occasione per immergersi in una atmosfera esclusiva e storica cogliendo la profonda intimità di un ballo che parla direttamente al cuore e che racconta attraverso una gestualità unica i suoi oltre 100 anni di storia. Un linguaggio che va controcorrente nell’aridità relazionale nella quale oggi la società si confronta. Il tango argentino è stato dichiarato ufficialmente patrimonio mondiale dell’umanità dalla sezione dell’Unesco che riconosce a beni “intangibili” l’importanza per la salvaguardia della conoscenza e dell’espressione. Balliamolo e diamoci la possibilità di essere sedotti una volta di più dal suo fascino perché il tango è una danza per tutte le stagioni della vita e per tutti.

E da oltre 10 anni che l’Associazione Passione Danza con sede a Molfetta si impegna ogni anno con corsi di tango per tutti i livelli che da settembre a giugno aiutano centinaia di appassionati, sia molfettesi che delle città limitrofe, a studiare questa meravigliosa danza con i maestri Vito Raffanelli e Giorgia Rossello, Campioni Italiani di Tango Scenario, e con le diverse opportunità che gli stessi offrono durante l’anno accademico con la presenza nella scuola di grandi maestri internazionali. E non ultimo l’organizzazione da quattro anni del Campionato Metropolitano di Tango Puglia, Basilicata e Calabria che ogni anno registra la partecipazione di tanti tangheri e, tra i giurati, i più grandi nomi dei ballerini di tango del mondo.

Tutto il pubblico è invitato a lasciarsi liberamente coinvolgere dalla semplice suggestione creata dal luogo e dalle note del tango perché la visione è LIBERA.

Per i tangheri invece è previsto un contributo di partecipazione di € 5,00. Info al 349 2380823.