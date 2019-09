MOLFETTA. FESTIVAL “VIATOR”: MENTI CUORI E CORPI SULLE VIE FRANCIGENE DEL SUD

Molfetta. Nel cartellone di Eventi Molfetta, figurano due tappe del Festival Viator - Menti Cuori e Corpi sulle vie Francigene del sud.

Oggi, 20 settembre, alle ore 18.00, il Museo Diocesano di Molfetta ospiterà la Conferenza concerto: "Un medioevo musicale che continua" a cura di Giovannangelo de Gennaro. Un dialogo musicale e ragionato che parte dalla domanda su cosa ci ha lasciato oggi l’eredità musicale medievale. È un campo di indagine affascinante si cercherà di esplorare attraverso fonti scritte, iconografia, memoria, tradizione e oralità.

Domani, sabato 21 settembre, con inizio alle 20.30, nel Duomo di Molfetta, concerto dell'Ensemble Vocale Calixtinus, protagonista Michel Godard, Trace of Grace. La traccia di grazia, si trasforma in musica creata da Godard per voci e strumenti antichi e moderni. Il risultato finale è un viaggio tra le melodie arcaiche bizantine, armene, gregoriane con composizioni contemporanee di un grande musicista compositore quale è Michel Godard.

Prima del concerto è prevista una visita guidata al Duomo di Molfetta a cura dell'Info Point Molfetta. Prenotazione obbligatoria.

Domenica, 22 settembre, a Ruvo di Puglia, presso la Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello, Concerto Un Ala di Riserva: Messa laica per don Tonino Bello. I brani originali, composti da Michele Lobaccaro, traggono ispirazione da alcuni scritti del vescovo. A livello musicale fondono arcano e moderno, in una miscela dialettica che affianca canti liturgici ed echi mediterranei.

Ingresso libero per tutti gli eventi.