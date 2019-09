MOLFETTA. PREMIO INTERNAZIONALE FISHING FOR LITTER AL COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta. Il Comune di Molfetta ha ricevuto il premio nazionale "Fishing for litter" di Ager e Corepla, durante un evento alla Fiera del Levante di Bari. Una delegazione di studenti e amministratori molfettesi sarà quindi ospite a Ecomondo, una delle più importanti fiere ambientaliste d'Europa che ogni anno si tiene a Rimini a novembre.

Presenti alla cerimonia il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, il Presidente della Regione Michele Emiliano, l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Gianni Stea, il Presidente di Corepla Antonello Ciotti, il Direttore dell’AGER Gianfranco Grandaliano e tutti i Sindaci dei Comuni in gara. Special guest Al Bano Carrisi, il cantautore simbolo della Puglia e strenuo sostenitore delle iniziative a difesa del territorio e dell’ambiente.

Fishing for litter - Prosegue l’attività di “fìshing for litter” partita nel novembre del 2018. Avviata in via sperimentale nel Comune di Molfetta, l’attività di recupero dei rifiuti provenienti dal mare è stata successivamente estesa al porto di Barletta e oggi annovera 44 imbarcazioni e oltre 170 pescatori coinvolti.

Dal campionamento dei 2.740 Kg di rifiuti finora raccolti, emerge quanto segue:

· l’88% è costituito da rifiuti NON imballaggio (reti di cantiere e da pesca, stracci, corde in canapa, ecc)

· il 12% è costituito da imballaggi in plastica (film, bottiglie e flaconi, ecc)

Sono state inoltre effettuate prove di riciclo su una piccola quantità dei rifiuti in plastica recuperati: i materiali, opportunamente selezionati e miscelati, possono effettivamente essere impiegati per la produzione di nuovi oggetti e utilizzati in nuovi cicli produttivi.

Keep plastic e salva il mare - Si è svolta questa mattina anche la cerimonia di premiazione di “Keep plastic e salva il mare”, la sfida a “colpi di plastica” tenutasi dal 22 luglio al 18 agosto tra i Comuni di Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Santa Cesarea. L’iniziativa, promossa da Corepla, Regione Puglia e Ager, ha coinvolto circa 10mila persone tra residenti e turisti grazie a un’ampia offerta di attività di edutainment. Molfetta si è posizionata al terzo posto con un aumento del 4,1% di imballaggi in plastica raccolti, dopo Barletta (più 10,5%) e Santa Cesarea Terme (più 7,8%).