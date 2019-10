MOLFETTA. LA CITTÀ RIENTRA NELL'ISTITUZIONE METROPOLITANA

Molfetta. La coesione della politica locale ha dato i suoi frutti. Gianni Facchini e Dario De Robertis sono nel Consiglio metropolitano di Bari. «Per Molfetta, e per la sua maggioranza consiliare – sottolinea il sindaco, Tommaso Minervini - si tratta di un risultato importante quanto gratificante che ci ripaga di un lungo lavoro svolto sul territorio in collaborazione con le città limitrofe nel pieno rispetto dei ruoli e delle persone.

D’ora in avanti – continua - avremo due validi rappresentanti in seno al Consiglio metropolitano da cui eravamo assenti. Sia Gianni Facchini sia Dario De Robertis saranno i nostri referenti nella Città metropolitana per complementare lo sviluppo del nostro territorio e della nostra Molfetta. Ora – conclude - l’impegno collettivo è la Regione Puglia per far riprendere a Molfetta il ruolo che le spetta».