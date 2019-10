MOLFETTA. EXPRIVIA ITALTEL RINNOVA LA PROPOSTA FORMATIVA “DEVELOPER 4.0”

Molfetta. Si rinnova anche quest’anno, per la seconda edizione, il percorso biennale di alta specializzazione tecnica post diploma ‘Developer 4.0’, organizzato dall’ITS Apulia Digital Maker di Foggia in collaborazione con Exprivia|Italtel, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology.

L’inedita proposta formativa nel campo della programmazione informatica quest’anno si propone, oltre che a Molfetta, anche a Foggia e Lecce; l’obiettivo del percorso è inserire giovani diplomati pugliesi direttamente nel mondo del lavoro, con competenze in linguaggi Java Enterprise Edition, PL/SQL, Big Data e Cloud adatti a rispondere alla trasformazione digitale in atto nel settore pubblico e privato.

I percorsi didattici proposti nelle tre sedi dell’ITS pugliese - tra i due istituti ad alta specializzazione tecnologica del Mezzogiorno accreditati dal MIUR nell’area di formazione sono completamente gratuiti e sono stati co-progettati con i professionisti di Exprivia|Italtel, realtà con circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi del mondo, che mira a formare 75 diplomati pugliesi nello sviluppo di software da inserire in azienda.

“Rinnoviamo il sodalizio con l’ITS Apulia Digital Maker - afferma Domenico Favuzzi, a capo del gruppo Exprivia|Italtel – per la seconda edizione di questo corso con l'obiettivo di attrarre quanti più talenti possibile tra i giovani del nostro territorio. Nel prossimo quadriennio, infatti, prevediamo l'assunzione di circa 600 persone nel Mezzogiorno, in linea con il nostro Piano industriale. Abbiamo sposato l’idea di ampliare anche a Foggia e Lecce la formazione in ambito ICT, oltre che di stringere collaborazioni in ambito formativo in Sicilia e nel Lazio per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro che, purtroppo, caratterizza il settore dell'IT nel Mezzogiorno”.