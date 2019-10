MOLFETTA. MONSIGNOR SIGISMONDI, ASSISTENTE GENERALE DELL'A.C., TORNA A MOLFETTA

Molfetta. Mercoledì 23 ottobre sarà presente in diocesi S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi, assistente generale dell’AC nazionale.

Era già stato in Diocesi nel 2011, come vescovo di Foligno, al convegno pastorale diocesano, in cui affrontò il tema “La sfida educativa: la segnaletica dell’educatore”. Torna ora come Assistente generale e incontrerà al mattino gli assistenti delle diocesi di Puglia e gli assistenti parrocchiali della nostra diocesi, presso il Seminario regionale.

In serata, appuntamento per tutti gli aderenti di Ac, alle ore 19, presso il Pontificio Seminario Regionale sul tema Quale Azione Cattolica per abitare il nostro tempo? Un’occasione per confrontarsi, riflettere e maturare nuove prospettive.