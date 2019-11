MOLFETTA. "PINOCCHIO" INAUGURA LA RASSEGNA DI TEATRO FAMIGLIA ALL'AUDITORIUM REGINA PACIS

Molfetta. Torna per il settimo anno la rassegna di teatro famiglia “Storie di legno, di vetro e di piume”.

Tutte le domeniche di novembre, a partire dal 3 novembre per terminare domenica 24 Novembre, appuntamento presso l’Auditorium Regina Pacis al Viale XXV Aprile a Molfetta alle ore 18:30 per assistere allo spettacolo che verrà proposto secondo il calendario della rassegna. Inoltre è previsto un laboratorio di attività prima dell’inizio di ogni spettacolo, offerto dalla Farmacia Grillo di Molfetta per i primi 30 spettatori che acquisteranno i biglietti in prevendita.

Anche quest'anno è abbinato il concorso riservato agli alunni delle scuole Primarie di Molfetta "Ognuno ha il suo teatro dentro" che mette in palio 5 abbonamenti per gli spettacoli per i vincitori, mentre tutti i partecipanti potranno assistere gratuitamente ad uno spettacolo a scelta.



Si parte con il primo appuntamento previsto per domenica 3 novembre con il nuovissimo spettacolo "Pinocchio" di Gek Tessaro - Verona. Gli altri spettacoli:



Domenica 10 novembre: "Il lago dei cigni"

Formazione da camera "Cassano" - Ruvo di Puglia



Domenica 17 novembre: "Concerto Fragile"

Casa degli Alfieri/Universi Sensibili - Brindisi



Domenica 24 novembre: "Le Favole della Saggezza"

I Teatrini -Napoli