MOLFETTA. STUDENTI IN VISITA A ECOMONDO, FIERA EUROPEA SULL'AMBIENTE

Molfetta. Una delegazione di studenti delle scuole medie superiori e di amministratori del Comune di Molfetta e dell’Asm visiteranno Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare che si sta tenendo a Rimini fino all’8 novembre. La visita è il viaggio premio offerto da Corepla, a seguito della vittoria del premio nazionale del Comune di Molfetta per aver sostenuto il progetto “Fishing for litter”.

Domani 7 novembre alle 12, all’interno del padiglione B5, nello stand 35 di AqP, Corepla, Regione Puglia e Ager saranno presentati a livello europeo i risultati dell'attività di "Fishing for litter", il progetto sperimentale per monitorare le quantità e le tipologie di rifiuti provenienti dal mare e verificare il possibile avvio a riciclo degli imballaggi in plastica raccolti dai pescatori.

“La presenza a Ecomondo – spiega l’assessore ai Finanziamenti regionali Gabriella Azzollini, a capo della delegazione molfettese – ha una duplice finalità. Da una parte presentiamo in una vetrina prestigiosa una best practice made in Molfetta, che potrà essere riprodotte in altri contesti, dall’altra diamo ai nostri studenti la possibilità di apprendere le novità sull’economia circolare e sul riciclo. Con Ager e Corepla ci stiamo instancabilmente adoperando per promuovere tra i nostri ragazzi una un’educazione, una cultura e una economia improntate sull’ecologia e sul rispetto dell’ambiente”.