MOLFETTA. VARIAZIONI DI PROGRAMA PER LA 3^ TAPPA DEL CAMMINO DI DON TONINO

Molfetta. A causa delle avverse condizioni meteo, la terza tappa del Cammino di don Tonino è rinviata a domenica prossima 1 dicembre, mentre ci sarà il concerto serale, a Molfetta.

Si è ritenuto opportuno riorganizzare la giornata e rinviare la vera e propria tappa di Cammino, da Terlizzi a Giovinazzo, alla domenica successiva, per evitare che molti rinunciassero a camminare, per l’intensa pioggia prevista.

Resta confermata invece la performance musicale dei Tamburellisti di Torrepaduli. Si esibiranno alle ore 19.00 presso l’Auditorium della parrocchia Madonna della Rosa, a Molfetta.

Da quasi 30 anni propongono musica popolare salentina, fra pizzica e taranta, al pubblico italiano e internazionale. Tra festival ed eventi musicali, vantano collaborazioni con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e partecipazioni in teatri e palcoscenici mondiali. Tra i brani in programma “il Vescovo con la 500”, omaggio a don Tonino Bello.

Domenica 24 novembre il concerto è libero e per chiunque, indipendentemente dall’iscrizione alla terza tappa del Cammino.