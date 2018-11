MOLFETTA. PRIMO KO STAGIONALE PER LA MAKULA MOLFETTA A BISCEGLIE

Molfetta. La Makula Molfetta subisce la prima sconfitta stagionale a Bisceglie, contro la Nuova Arcadia, brava a imporsi per 4-2 nella gara d'andata degli ottavi di Coppa Puglia.

La partita si mette da subito in salita per le molfettesi che devono rincorrere il 3-0 che le padrone di casa realizzano approfittando di altrettanti errori personali. Tuttavia, pur con le assenze di Polacco, La Rossa, de Bari, Digiaro, le ragazze di Mister Camporeale fanno la partita arrivando spesso a sfiorare il gol che arriva grazie al capitano, Angela Pantaleo, che in area di rigore lascia partire un tiro preciso che vale il 3-1 parziale.

La seconda frazione di gioco è ancora a tinte prevalentemente biancorosse con Fracchiolla e Berardi che non trovano la via del gol, realizzato poi da Giacò. Sul 3-2, però, le molfettesi non si accontentano e dopo aver perso palla nell'ultimo contropiede della partita, subiscono il 4-2.

«Il risultato finale allo scadere non è del tutto veritiero e non descrive quanto di buono siamo riuscite a costruire durante i 60 minuti più recupero giocati», afferma a fine match Angela Pantaleo.

«Purtroppo abbiamo chiuso il primo tempo sotto di due goal a causa di errori individuali. Ma la reazione vista già quasi allo scadere del primo tempo e per tutto il secondo ci ha riportate in gioco ed è forse in questa fase che abbiamo peccato, spingendo freneticamente per un pareggio e lasciando spazio alle avversarie che hanno approfittato per segnare il goal decisivo. Abbiamo ancora altri 60 minuti da giocare, e venderemo cara la pelle per il chiudere al meglio la prima fase del girone», conclude il capitano della Makula Molfetta.

La gara di ritorno è in programma il 14 novembre al PalaFiorentini.