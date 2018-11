MOLFETTA. DUE SCONFITTE IN SETTE GIORNI PER LA MAKULA. E DOMENICA SARÀ DERBY

Molfetta. Sette giorni nerissimi per la Makula Molfetta che ha perso sia in Coppa contro la Nuova Arcadia Bisceglie sia in campionato contro l'Atletico Melpignano.

In campionato le biancorosse di Mister Nico Camporeale si sono arrese dopo cinque vittorie in altrettanti turni. Brutto ko quello esterno che, vista la vittoria del Taranto sull'Altamura, ha di fatto tolto la prima posizione in classifica alle molfettesi nel frattempo raggiunte dal Bisceglie a 15 punti e in seconda posizione.

Domenica sarà derby: in attesa di sapere se l'infermeria andrà svuotandosi, Capitan Pantaleo e compagne devono compattarsi e guardare ancora con ottimismo alla stagione poiché nulla è compromesso. A sostenerle, poi, il PalaFiorentini che si prospetta già tutto esaurito.

Anche in Cappa Puglia il discorso qualificazione è tutto aperto: la prossima settimana sarà ancora derby con l'Arcadia, forte del 4-2 dell'andata.