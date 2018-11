MOLFETTA. PAVIMARO PALLACANESTRO MOLFETTA ALL’ESAME CESTISTICA BARLETTA

Molfetta. Tutto pronto in casa Pavimaro Pallacanestro Molfetta per il big match della settima giornata del campionato di Serie C Silver, che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Cestistica Barletta alle ore 18.00.

La formazione guidata da Coach Sergio Carolillo arriva alla settima giornata ancora imbattuta e con la miglior difesa del campionato, con soli 64 punti di media concessi agli avversari, dall’altra parte la squadra barlettana con sei punti occupa la quinta posizione e dopo un avvio incerto è tornata al successo nell’ultimo turno contro la Diamond Foggia.

La formazione di Coach Gino Degni è guidata dai due stranieri Stephens e Adersteg rispettivamente 25 e 18 punti di media, particolare attenzione anche agli under Amorese, Rainis e Rizzi oltre all’esperienza di Degni e De Fazio.

Nella settima giornata del campionato di Serie C Silver l’altra capolista Virtus Molfetta sfida Angel Manfredonia, cerca punti importanti Santa Rita Taranto che affronta la Diamond Foggia; sempre nelle zone alte della classifica molto interessanti gli incroci tra Adria Bari- AP Monopoli e il derby di Brindisi tra Dinamo e Invicta; chiude il programma Murgia Santeramo- Cus Bari.

Appuntamento per la palla a due alle ore 18.00 al Pala Marchiselli, dirigeranno l’incontro i Signori Di Vittorio Giulio di Ruvo di Puglia e Moretti Francesco di Santeramo in Colle.