MOLFETTA. FINAL FOUR AMARA PER LA MAKULA MOLFETTA

Molfetta. Sfuma a pochi secondi dalla fine il sogno della finale di Coppa Puglia per la Makula Molfetta. Le biancorosse, infatti, escono sconfitte per 4-3 nella semifinale contro la Soccer Altamura che si aggiudica il trofeo vincendo ai rigori contro il Taranto vittorioso sul Bitonto nell'altra semifinale.

Eppure sono le ragazze molfettesi a trovare il vantaggio con Zaccagnino in una prima frazione di gioco disputata pallone su pallone fino al pareggio che vale il parziale. Nella ripresa è ancora la Makula ad andare in avanti con Lorusso, ripresa immediatamente dall'Altamura. Ci pensa sempre Lorusso a trovare il 3-2 allo scadere ma quando manca solo il fischio finale la Soccer pareggia.

Si va ai supplementari ed è tonfo: l'Altamura marca il 3-4 e vola in finale.

Adesso per la Makula c'è il campionato: difendere il secondo posto e provare a insediare il Taranto capolista.