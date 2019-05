MOLFETTA. HOCKEY, COMINCIA LA CORSA AI QUATTRO SCUDETTI DELLE FINALI GIOVANILI

Molfetta. Terminato un appassionante weekend di Coppa Italia, prendono il via le fasi finali per gli Scudetti Giovanili dell'Hockey su Pista. Alzano le quattro Coppa Italia il Trissino 05 (Under 13) battendo in finale il Lodi 6-4, il Montecchio Precalcino (Under 15) vincendo ai supplementari 4-3 contro il Pumas Viareggio, l'SPV Viareggio (Under 17) superando il Thiene 3-1 e l'Agrate Brianza (Under 19) vincendo contro il Breganze (3-6).

Le finali sono ritornate in Puglia, in stretta sinergia nelle città di Giovinazzo (sede delle finali di Campionato) e Molfetta (sede delle finali di Coppa Italia), in due centri storici dell'hockey pista italiano, in cerca del rilancio anche nel campionato di Serie A. Al PalaPansini ed al Pala Fiorentini, rinnovati per l'occasione, 32 squadre si contenderanno gli scudetti tricolori: categoria Under 13, Under 15, Under 17 e, per la prima volta, Under 19. Tre le società che avranno ben tre squadre qualificate su quattro categorie: Giovinazzo, Bassano e Follonica. Comitato Organizzatore la Polisportiva AFP Giovinazzo: la FISR con il suo lavoro sul territorio, a stretto contatto con il Settore Tecnico, ha coinvolto le società della Zona 5 per contribuire alla buona riuscita dell'evento. Due città divise da 5 km di chilometri, divise sullo storico campanilismo sportivo, ma non divise sulla stessa passione cinquantennale nella disciplina dell'hockey su pista.

Le Finali di campionato si svolgeranno dal 30 maggio al 2 giugno. Si partirà giovedì 30 maggio alle 9.00 con le prime partite in contemporanea nei due storici parquet, e con la cerimonia di apertura delle Finali di campionato sempre giovedì a Giovinazzo alle ore 20.00. La parata prenderà il via da Piazza della Stazione alle ore 20,00 con i giovani atleti e le delegazioni che sfileranno in corteo, accompagnati dai complessi bandistici locali per via Marconi, viale De Gaetano, via Agostino Gioia fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele II, in cui ci sarà la presentazione, a cura della giornalista Annamaria Natalicchio, delle 32 squadre partecipanti, alla presenza delle autorità cittadine e sportive. Parteciperanno i due sindaci dei comuni ospitanti, il primo cittadino di Giovinazzo Tommaso Depalma e il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, assieme all'Assessore regionale Alfonso Pisicchio, Angelo Giliberto (Presidente del Coni Puglia), Nicola Calò, presidente regionale FISR, Marcello Bulgarelli (coordinatore tecnico FISR), Catia Ferretti, responsabile squadre nazionali-settore tecnico FISR, prof. Gianni Massari, Direttore della Scuola Italiana allenatori di Hockey Pista, Stella d’Oro al Merito sportivo, gloria dello sport rotellistico nazionale ed internazionale, Dino Camporeale, presidente A.F.P. Giovinazzo, Vito Favuzzi, direttore sportivo A.F.P. Giovinazzo, e Sabino Dangelico (Responsabile dell'organizzazione delle fasi finali). Le Finali di campionato si svolgeranno dal 30 maggio al 2 giugno, vi parteciperanno 32 squadre, suddivise nelle categorie Under 13-15-17 e 19. I match saranno della durata di due tempi effettivi di 20 minuti. Le finali sono previste per domenica 2 giugno: dalle 8.30 fino alle 12.15 a Molfetta, dalle 9.00 alle 12.45 a Giovinazzo. Le prime varranno per il terzo e quarto posto, le seconde per il titolo. Le semifinali si svolgeranno sabato sera mentre le finali di categoria si giocheranno a Giovinazzo e quelle per il bronzo a Molfetta. La cerimonia di premiazione si terrà al Pala Pansini di Giovinazzo (Ba) domenica 2 giugno alle ore 14.30. La fase finale sarà in diretta Streaming su hockeypista.fisrtv.it dalle ore 16.30 alle 22.30 di sabato e dalle ore 9.00 fino alle ore 14.30 con la consegna nella cerimonia finale dei quattro scudetti.