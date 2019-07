MOLFETTA. CALCIO, MAURO SCIANCALEPORE PRIMO COLPO DI MERCATO DELLA VIRTUS

Molfetta. Parte con il botto la sessione di mercato della Virtus Molfetta, che dopo aver comunicato in via ufficiale i rinnovi per la stagione 2019/2020, si assicura le prestazioni del bomber Mauro Sciancalepore.

Il classe 1989, un autentico jolly d’attacco ed una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie, può occupare quasi tutte le zone d’attacco: genio e sregolatezza abbinate a corsa, qualità e tanti goal.

Sciancalepore non ha bisogno di troppe presentazioni, visto che può vantare un palmares di assoluto valore con la vittoria in promozione in Basilicata con il Tursi e la vittoria nei play off trascinando a suon di goal (13 reti solo nel solo girone di ritorno) il Terlizzi Calcio alla conquista di una meritata promozione. Mauro che ha già indossato la casacca della Virtus si è messo in mostra con le maglie di Tursi, Audace Barletta in Promozione, Telizzi Calcio e Pro Vigor Moles San Paolo.

L’arrivo di Sciancalepore certifica le ambizioni del sodalizio biancorosso convinto di aver trovatore un riferimento offensivo importante per il nuovo ciclo targato Virtus Molfetta. L’acquisto di Mauro è solo il primo colpo di mercato e dimostra l’ambizione della compagine molfettese attivissima sul mercato in vista del prossimo campionato di prima categoria.

“Sono molto contento di poter tornare alla Virtus Molfetta – esordisce così Scincalepore – Questo nuovo progetto è davvero interessate, frutto di una grandissima organizzazione ma allo stesso tempo ho subito notato la voglia di far bene da parte di tutti – ammette il bomber biancorosso – Parlando con la società l’obiettivo e sicuramente quello di far bene e puntare in alto con la giusta mentalità e determinazione. A livello personale-conclude Sciancalepore- cercherò di ripagare la fiducia della dirigenza con il giusto impegno con l’obiettivo di poter raggiungere traguardi davvero ambiziosi”.