MOLFETTA. FLAVIO COMOLLO QUARTO ACQUISTO DELLA DAI OPTICAL VIRTUS

Molfetta. Quarto acquisto di mercato per la Dai Optical Virtus Molfetta che ha annunciato di aver acquistato l’esterno Flavio Comollo.

Comollo è una guardia classe 1997 che ha iniziato la sua avventura cestistica nella Sec Trofarello, squadra della sua cittadina natale. Subito dopo il passaggio alla MPS con cui ha disputato i campionati giovanili d’eccellenza. Poi l'esordio in C Silver nel Kolbe Torino, in doppio tesseramento con Moncalieri in serie B. L’anno successivo l’esperienza pugliese con i Lions Bisceglie sempre in serie B. Poi il ritorno in Piemonte ancora a Moncalieri in serie B mentre lo scorso anno ha trascinato ai playoff il Basket Club Serravalle, in Lombardia, C Gold.

Già la scorsa stagione Comollo era stato vicinissimo a vestire la maglia biancoazzurra del sodalizio del presidente Bellifemine, affare saltato proprio nelle ultime ore di mercato.

Ora invece la grande possibilità per Flavio di dimostrare tutto il suo potenziale e la gran voglia di mettersi sin da subito a disposizione di coach Corvino.

Il presidente Bellifemine ringrazia personalmente l’agente del giocatore, Luigi Continolo, per l’esito positivo dell’operazione.

Per quanto riguarda invece la categoria in cui giocherà la Dai Optical Virtus Molfetta, nei giorni scorsi la Fip Puglia ha diramato un comunicato ufficiale con le squadre aventi diritto al ripescaggio nel campionato di serie C Gold, con la Virtus appena dietro la New Basket Mola 2012. Nel fine settimana dovrebbero arrivare notizie più certe a riguardo.