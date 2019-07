MOLFETTA. FUTSAL, LA MAKULA NOX SI PREPARA ALLA PROSSIMA STAGIONE

Molfetta. Il progetto Makula Nox Molfetta continua e per la stagione 2019/2020 mette in cantiere una serie di novità importanti che saranno svelate nelle prossime ore.

Nella passata stagione le biancorosse del calcio a 5 molfettese hanno mancato la qualificazione ai playoff promozione (cosa che è avvenuta per due anni consecutivi) ma hanno anche portato Molfetta alla Final Four di Coppa Puglia, traguardo che mancava dalla stagione 2012/2013 quando era stata la don Tonino Bello Molfetta a sfiorare il trofeo.

In queste settimane, tuttavia, la società non è rimasta ferma e ha gettato le basi per quello che sarà il prossimo anno.

E si riparte da una certezza: il progetto. Vicino ai cinque anni di vita, il progetto Makula Nox Molfetta anche quest'anno mira ad affermarsi tra i migliori della regione nel futsal in rosa, in grado di riempire il PalaFiorentini a ogni gara casalinga e confermandosi tra quelli più seguiti sui social di tutte le realtà sportive cittadine.

Lo steff tecnico è ormai stato definito con l'inserimento di ulteriori figure in grado di mettere a disposizione ancora maggiore entusiasmo e conoscenze mentre la rosa è in via di completamento.

Tutto sarà reso ufficiale nelle prossime ore.