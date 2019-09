MOLFETTA. PALLACANESTRO, LA PAVIMARO IMPEGNATA NEL TORNEO “FRANCESCO VALENTE”

Molfetta. La Pavimaro Pallacanestro Molfetta organizza, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Molfetta e della FIP Comitato Regionale Puglia, la terza edizione del torneo “Francesco Valente” che andrà in scena Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre al Pala Poli di Molfetta.

Sarà l’occasione per ricordare Francesco Valente, un amico della palla a spicchi, scomparso prematuramente quattro anni fa; Francesco ragazzo sempre disponibile ed appassionato della pallacanestro era stato protagonista prima come giocatore poi come allenatore anche nelle città limitrofe sempre con il sorriso sulle labbra.

Il quadrangolare si svolgerà nelle giornate di Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre al Pala Poli e vedrà in campo oltre i padroni di casa della Pavimaro Pallacanestro Molfetta, la Talos Basket Ruvo che parteciperà al prossimo campionato di Serie B, Action Now Monopoli e Basket Francavilla di Serie C Gold.

La prima semifinale si disputerà Venerdì alle ore 18.00 e vedrà affrontarsi Talos Basket Ruvo e Action Now Monopoli, la formazione guidata da Coach Patella dopo la cavalcata trionfale della passata stagione è ripartita da Laquintana, Di Salvia e Ippedico a cui si sono aggiunti Bonfiglio, Bertocco, Bini e Ochoa, dall’altra parte a Monopoli alla corte di Coach Millina sono arrivati Orsini, Manchisi e Markovic oltre i riconfermati Torresi e Bosnjak.

A seguire la seconda semifinale con i padroni di casa guidati da Coach Sergio Carolillo che affronteranno il Basket Francavilla, sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi arrivati Angelini, Staselis e Bagdonavicius oltre il gruppo protagonista la scorsa stagione della promozione in Serie C Gold, il Basket Francavilla guidato da Coach Alba ha confermato Argentiero, Serpentino e Urso a cui si sono aggiunti Murolo, De Ninno, Prete e lo spagnolo Omeragic.

Sabato 21 alle ore 18 la finale per il terzo e quarto posto e si chiude alle 20 con la finale primo e secondo posto.

In occasione della terza edizione del Torneo Francesco Valente all’ingresso del Pala Poli sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento #VIVILAGOLD, per vivere da protagonista tutte le emozioni del prossimo campionato di Serie C Gold.