MOLFETTA. PAVIMARO PALLACANESTRO IMPEGNATA A VIESTE

Molfetta. Dopo la vittoria conquistata dopo un tempo supplementare contro la Libertas Altmaura, la Pavimaro Pallacanestro Molfetta torna in campo per la seconda giornata del campionato di Serie C Gold, che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet di Vieste.

La formazione guidata da Coach Carolillo cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere nel primo impegno ufficiale della stagione, dall’altra parte la Sunshine Basket Vieste ha conquistato i primi due punti stagionali sul neutro di Martina Franca contro Castellaneta per 73-78.

La squadra allenata da Coach Ciociola ha cambiato molto rispetto al roster che ha conquistato la salvezza ai playout nella passata stagione: il playmaker titolare è l’italo-argentino Rodrigo Monier, autore di 21 punti nella prima gara, sugli esterni particolare attenzione a Compagnoni e Scozzaro, completano il quintetto i due lunghi Giuseppe Ordine e Marko Vranjkovic, rispettivamente 11 e 15 punti all’esordio. Pronti a dare il loro contributo dalla panchina i giovani Guzzon, Nicosia e Hoxha.

Nella seconda giornata del campionato di Serie C Gold, Monopoli sarà impegnata sul campo di Altamura, mentre dopo la vittoria all’esordio Lecce e Taranto ospiteranno Castellaneta e Monteroni, alla ricerca dei primi due punti Ostuni che affronta Manfredonia e Mola che riceve Francavilla.

Appuntamento per la palla a due, Domenica alle ore 18.00 al Palazzetto Omnisport di Vieste, dirigeranno l’incontro i Signori Paradiso Angelo di Santeramo in Colle e Di Vittorio Giulio di Ruvo di Puglia.