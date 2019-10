MOLFETTA. FUTSAL, DERBY A BISCEGLIE PER LA NOX

Molfetta. Nuova Arcadia Bisceglie - Nox Molfetta è il derby della quarta giornata di campionato di calcio a 5 femminile in programma alle ore 16.30.

Una partita sentita da entrambe le formazioni, da anni alla ribalta del futsal regionale e che hanno regalato sempre spettacolo ed emozioni agli appassionati.

In questa stagione è il primo incrocio tra le due squadre, molto cambiate durante il mercato estivo, inserite tra l'altro anche nello stesso girone di Coppa Puglia dove, ad esempio, lo scorso anno le molfettesi eliminarono le avversarie volando ai quarti e da lì alla Final Four.

Dopo tre giornate la Nox Molfetta è a 6 punti in classifica: una sconfitta contro il New Cap e due vittorie su Canosa e Fasano.

Il Bisceglie, invece, conta 3 punti per via del successo alla prima giornata e del ko nell'ultimo turno, avendo già osservato quello di riposo.