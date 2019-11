MOLFETTA. FUTSAL, NOX IN CAMPO A BITONTO PER LA COPPA PUGLIA

Molfetta. La Coppa Puglia entra nel vivo e l'attenzione è tutta su Polisportiva Bitonto - Nox Molfetta, gara in programma mercoledì 6 novembre alle ore 21 e valida per la seconda giornata del Girone A che comprende anche Canosa, San Severo e Bisceglie.

Il percorso in Coppa delle biancorosse del duo Varano - Camporeale è iniziato come meglio non poteva grazie alla vittoria per 8-1 sul Canosa nel primo turno: a segnare furono Pati e Valenzano, autrici di triplette, e Buono in rete per due volte.

Tuttavia l'avversario è la squadra più in forma e forte del momento. A decretarlo il campionato: il Bitonto non ha mai perso e con 21 punti in sette partite è l'unica squadra a punteggio pieno, giustamente al comando della classifica. Le neroverdi, tra l'altro, fanno contro la Nox Molfetta il loro esordio in Coppa.La Coppa Puglia 2019/2020 prevede la seguente formula: tre gironi e accesso alle Final Four per le prime classificate in ognuno e la migliore seconda.