MOLFETTA. CALCIO, VIRTUS ATTESA DAL MATCH CASALINGO. AL PETRONE ARRIVA IL QUOTATO FOGGIA INCEDIT

Molfetta. Dopo la qualificazione al sedicesimi di Coppa Puglia, la Virtus Molfetta si appresta nuovamente a rituffarsi in campionato contro la seconda forza del girone: Foggia Incedit. Si gioca per l’ottava giornata d’andata del girone A del campionato di prima categoria: al Petrone di Molfetta, con fischio d’inizio alle ore 14:30, si annuncia un match insidioso ma stimolante per gli uomini allenati da Leo de Gennaro.

Molfettesi decisi nuovamente a lottare per far punti ma soprattutto scalare la classifica visto che al momento sono bloccati a quota otto punti posizionati al decimo posto.

L’obiettivo è quello di tornare nei piani alti della classifica visto le individualità importanti e la voglia di migliorarsi che sta crescendo settimana dopo settimana. Allo stesso tempo ci sarà la voglia di riscatto per l’intero team visto che nelle ultime tre giornate in campionato si è riusciti a raccogliere solo un punto.

Sul lato opposto Foggia Incedit cercherà di ben figurare anche in trasferta visto l’avvio molto positivo. I rossoblù provengono da ben tre vittorie consecutive in campionato e si trovano al secondo posto con 18 punti: 15 goal all’attivo (terzo miglior attacco del girone) e appena 4 reti subite (miglior difesa) in sette giornate di campionato.