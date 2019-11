MOLFETTA. CALCIO, LA VIRTUS ACQUISTA IL PORTIERE GABRIELE RAIMONDI

Molfetta. La Virtus Molfetta si assicura le prestazioni sportive del portiere “molfettese doc” Gabriele Raimondi. Un vero e proprio colpo di mercato della Virtus Molfetta che rafforza il reparto dei portieri con uno degli estremi estremi difensori considerato tra i pugliesi più promettenti: tenacia, grinta, esperienza in campionati di categoria nettamente superiori ed in grado di dar sicurezza all’intero reparto difensivo.

Gabriele Raimondi, classe 1997, non ha bisogno certo di presentazioni: una carriera caratterizzata da tanti successi e tanta crescita dal punto di vista professionale e personale.

Il neo portiere biancorosso dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Bari Calcio, si è messo in discussione con l’ambizioso Omnia Bitonto per poi giocare con la maglia del Lavello (Basilicata). Lo scorso anno ha esordito nel campionato di Eccellenza Pugliese con la casacca della Molfetta Calcio.

Raimondi da qualche giorno si sta allenando costantemente con l’intero gruppo allenato da mister Pantaleo de Gennaro e sarà a disposizione già nel big match in trasferta contro il quotato Real S. Giovanni.

L’acquisto di Gabriele certifica le ambizioni del sodalizio biancorosso convinto di aver trovato un riferimento per la porta della Virtus Molfetta con l’obiettivo di migliorare la classifica e l’intero reparto difensivo in questo insidioso campionato di prima categoria girone A.

Le dichiarazioni del nuovo “scudo difensivo” Gabriele Raimondi: “Ho scelto la Virtus Molfetta sin da subito per l’opportunità e la voglia di rimettermi in discussione- ammette subito l’estremo difensore- Mi ha colpito sin da subito la serietà del ds de Ruvo e dell’intero club molfettese. Conosco quasi tutti gli elementi della squadra pertanto avevo bisogno di un ambiente quasi familiare ma allo stesso stimolante ed ambizioso. Siamo un gruppo giovane e completamente nuovo -sottolinea Raimondi- pertanto in questo momento dobbiamo non dobbiamo guardare la classifica ma lavorare partita dopo partita per racimolare quanti più punti possibile. A livello personale- conclude il nuovo portierone- sono per dare il massimo con determinazione e con la giusta voglia ancora una volta di dimostrare il mio potenziale.”