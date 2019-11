MOLFETTA. LA NOX SFIDA CAPO DI LEUCA AL PALAFIORENTINI

Molfetta. E' una domenica da grande sfida al PalaFiorentini che vedrà confrontarsi Nox Molfetta - Capo di Leuca nella gara in programma per la nona giornata di campionato.

La Nox Molfetta torna sul parquet a circa dieci giorni dall'ultima volta, quando a Bitonto finì con il il ko per 3-0 nella seconda giornata del Girone A di Coppa Puglia. Domenica scorsa, invece, turno di riposo per le biancorosse che, tuttavia, hanno comunque mantenuto il quarto posto in classifica con 15 punti, quanti quelli dell'Altamura.

Altamura contro cui, invece, il Capo di Leuca è riuscito a imporsi in trasferta: Leuca che terzo a 18 punti e sette giorni fa ha vinto contro il Futura Martina per 0-8.

Fischio d'inizio alle ore 16.